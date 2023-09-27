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مفتي جزر القمر يشكر الرئيس السيسي على التكريم في احتفالية المولد النبوي

كتب:

أحمد الشرقاوي
12:33 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الشيخ أبو بكر عبدالله مفتي جمهورية جزر القمر

الشيخ أبو بكر عبدالله مفتي جمهورية جزر القمر

وجَّه الشيخ أبو بكر عبدالله، مفتي جمهورية جزر القمر، الشُّكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريمه خلال احتفالية «الأوقاف» بالمولد النبوي، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» إن «مصر راعية الوسطية وراعية نشر القرآن الكريم والتشجيع على حفظه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأضاف أن «الأديان فنُّ صناعة الحياة لا الموت، ومصرَ بلد الإيمان والقرآن، وستظلُّ حاملةً للواء الإيمان والقرآن، وتخرّج جيلاً خلف جيل على النحو الذي نشاهده كل يوم»، مؤكدا أن قيادات الدولة، وعلى رأسها الرئيس السيسي، حريصة على نشر صحيح الدّين والإسلام الوسطي في أرجاء العالم.

وقال «أسأل المولى تعالى أن يحفظَكم ويتولاَّكم برعايته وعنايته، ويجعل أعمالكم في موازين حسناتكم يوم القيامة، كما أسأله تعالى أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، ويديمَ عليها الأمنَ والاستقرارَ والتقدُّمَ والازدهارَ، إنه سميعٌ مجيبٌ».

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