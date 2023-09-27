عضو بـ«النواب»: توجيهات الرئيس السيسي ببناء 100 مدرسة تحقق طفرة في التعليم

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة بناء الإنسان في يوم تفوق الجامعات، بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه، تؤكد حرصه لحل مشكلة الكثافة الطلابية في المدارس، كما يهدف إلى إحداث طفرة بالمنظومة التعليمية.

التعليم قبل الجامعي أساس إصلاح المجتمع والأسرة

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن التعليم قبل الجامعي أساس إصلاح المجتمع والأسرة، مشيرة إلى أن التعليم أصبح قضية كل بيت مصري.

وأكدت أن دعوة الرئيس السيسي القطاع الخاص للمشاركة في بناء المدارس يهدف إلى تشجيع الاستثمار بالتعليم خاصة في ظل الحاجة إلى 3000 فصل، علاوة على ضرورة تأهيل وتدريب المعلمين على النظم التكنولوجية الحديثة للتعليم.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تعمل على توفير جميع السبل اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير المناخ المحفز لتوطين وإنتاج المعرفة ومواكبة التوجهات العالمية نحو التكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى سد الثغرات والفجوات في كل قطاعات الدولة خاصة التعليم والصحة، ولذلك تبذل قصارى جهدها لتطويرهم خاصة في ظل مواجهة مشكلة النمو السكاني.