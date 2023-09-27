«الداخلية»: توزيع عبوات حلوى المولد النبوي على المستشفيات ودور الأيتام

أعلنت وزارة الداخلية، أنه في إطار مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين من خلال تدعيم المبادرات على كافة المستويات ومشاركة المواطنين مختلف المناسبات الدينية والوطنية، جرى توزيع عبوات حلوى المولد على بعض الفئات.

إعداد عدد من عبوات حلوى المولد

وأعدت وزارة الداخلية، عددًا من عبوات حلوى المولد، لتوزيعها على نزلاء المستشفيات العامة وذويهم ودور رعاية الأيتام، وذلك لمشاركتهم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجرى توزيع عبوات حلوى المولد النبوي الشريف عليهم، الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على مشاركتهم الاحتفال.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية، في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.