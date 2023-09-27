«الداخلية العراقية»: ارتفاع عدد ضحايا حريق قاعة الحمدانية بسبب صعوبة فتح الباب

أعلنت الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات الأولية في حريق قاعة الحمدانية تشير إلى أن الحادث ليس جنائيا، وسببه فقدان معايير السلامة بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

صعوبة الخروج من باب القاعة تسببت في ارتفاع عدد الضحايا

وذكر مدير إعلام الدفاع المدني بالعراق، أن صعوبة الخروج من باب قاعة أفراح الحمدانية تسببت في ارتفاع عدد الضحايا، وأن أبواب الطوارئ في قاعة الأفراح بالحمدانية كانت مغلقة وقت الحريق.

وأعلنت السلطات العراقية ارتفاع ضحايا حريق نينوي في العراق إلى 450 شخصا نتيجة اشتعال قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية، واستخدام الألعاب النارية خلال حفل الزفاف، بحسب ما أشارت إليه المعلومات الأولية.

الألعاب النارية سبب في اندلاع الحريق

ووفقًا للمعلومات الأولية من الدفاع المدني العراقي، يشير التحقيق إلى أن استخدام الألعاب النارية خلال حفل الزفاف كان سببًا في اندلاع الحريق في قاعة الأفراح، وأكدوا أيضًا أن قاعة الحفل تفتقر إلى معدات السلامة الضرورية مثل أنظمة الإنذار والإطفاء الرطبة، ما ساهم في انتشار الحريق بسرعة وتفاقم الوضع.