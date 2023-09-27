كيف تستعلم عن شقق الإسكان بنظام التمويل العقاري؟

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قرب طرح شقق جديدة في نهاية العام الجاري، بنظام تيسيرات متعددة لمساعدتهم في الحصول على مكان سكني مناسب لهم، كما أشارت إلى البدء في تسليم وحدات الإعلان 14 اعتبارا من بداية 2024.

ويهتم العديد من الأشخاص بمعرفة مواعيد استلام شققهم في الإعلان 14، والحصول على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة التي تُطرح بأسعار مخفضة وتيسيرات متعددة، ويمكن حجز الوحدات من خلال الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري.

شقق الإسكان

ويمكن الاستعلام عن وحدات الإعلان الـ14، من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما يمكن من خلال الموقع حجز شقق الإسكان الاجتماعي عند طرحها في نهاية العام وفق تصريحات مي عبدالحميد لبوابة الوطن.

صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري

ويمكن الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الموقع الإلكتروني للصندوق، ثم الضغط على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

ومن شروط الحصول على شقق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية هو أو زوجته، كما يشترط ألا يتجاوز سن الشخص 60 عاما.