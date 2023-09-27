رئيس «طاقة النواب» يوقع نموذج تزكية للسيسي: قدم تضحيات للوطن

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن التزكيات من النواب والتوكيلات من المواطنين، مطالبات وتكليف من الشعب وتفويض جديد للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستكمال المسؤولية والوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

رئيس طاقة النواب يوقع نموذج تزكية السيسي للانتخابات الرئاسية

وقال «عوض الله» خلال توقيعه نموذج تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية بمجلس النواب اليوم للمحررين البرلمانيين: «نؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة لاستكمال مسيرة العطاء وجني الثمار»، مشيرا إلى إن الرئيس السيسي قدم تضحيات لأبناء الوطن منذ انحيازه لإرادة الشعب بعد ثورة 30 يونيو، وتحمله جميع المخاطر والتحديات في 3 يوليو، ثم استمر في تحمل المسؤولية منذ توليه الحكم بـ2014.

وأوضح أنه تحققت إنجازات على أرض الواقع إذ انتشرت المشروعات القومية في كل ربوع مصر؛ ومنها تنفيذ أكبر مشروع تنموي في العالم وهو «حياة كريمة» بمبادرة من الرئيس لكل قرى مصر بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنيه ومشروعات الطرق والكباري والمشروعات الزراعية وغيرها من المشروعات الكبرى.

مشروعات الطاقة المتجددة بأنواعها تشهد أكبر نمو

وأشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة بأنواعها تشهد أكبر نمو، إضافة إلى تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة والانتقال من استيراد الغاز إلى تصديره، والاكتشافات البترولية غير المسبوقة ومواجهة الأزمات العالمية بداية من كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشاد بحكمة الرئيس واتخاذ القرارات التي حافظت على الأمن القومي المصري في كافة الأزمات واستعادة مصر لمكانتها الاقليمية والمحلية.