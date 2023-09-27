الشيخ الطاروطي يشكر الرئيس السيسي على تكريمه: الدولة تقدّر دور العلماء

وجّه الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، القارئ المعتمد في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اليوم، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريمه للعلماء، قائلا إنّ الدولة ترعى العلماء والمشايخ وتقدّر دورهم في معركتهم الفكرية ضد الإرهاب.

اهتمام الرئيس بالعلم والعلماء

وأضاف الطاروطي في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهتم بالقرآن الكريم وأهله، وهوأمر اعتدنا عليه.

الحالة الصحية للطاروطي

وكشف الطاروطي عن تفاصيل حالته الصحية، وسبب جلوسه على كرسي متحرك خلال تكريمه من الرئيس السيسي، اليوم، في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، قائلا إنّه تعرض لحادث انزلاق داخل المنزل تسبب في كسر بالقدم، ما أعاق صعوده إلى منصة التكريم.

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترجّل من المنصة صوب الشيخ الطاروطي، لتكريمه أثناء جلوسه على كرسي متحرك، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي.