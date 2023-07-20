قناة cbc تستعرض الأجواء العائلية للأسر المصرية بمهرجان العلمين 2023

استعرضت قناة «cbc» تقريرًا بعنوان «أجواء عائلية جميلة يعيشها المصريون في مدينة العلمين الجديدة»، سلط الضوء على مشاعر وتفاعلات الجمهور من زائري المهرجان في دورته الأولى تحت شعار «العالم علمين» والذي تستمر فعالياته للأسبوع الثاني على التوالي.

الأجواء العائلية للأسر المصرية بمهرجان العلمين 2023

وعرض التقرير الأجواء العائلية للأسر المصرية خلال تفقدهم أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة والفعاليات المتنوعة لـ المهرجان سواء الفنية أو الرياضية أو الثقافية، التي غلبت عليهم مشاعر الفرح والسعادة والمرح، وألقى بعضهم نكات مصرية بينما غنى آخرون مقاطع لأحدث الأغاني.

أجواء مهرجان العلمين وتفاعل الزائرين

وقال مراسل «cbc» في نهاية التقرير: «أجواء جميلة بيعيشها كل اللي في العلمين دلوقتي.. لعبنا معاهم وخليناهم يغنوا ويقولوا نكت شبه بتاعة أحمد سعد وقابلنا هناك المصري الوحيد اللي فاكر يوم عيد جوازه».