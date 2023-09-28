كيف سيبدو عالم التكنولوجيا في عام 2024؟.. «معلومات الوزراء» يكشف التفاصيل

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه خلال عام 2024 سيتم تسليط المزيد من الضوء على الذكاء الاصطناعي مع العديد من الابتكارات والتطورات الأكبر، والمزيد من حلول الذكاء الاصطناعي منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية، وتبني العديد من الشركات لهذه التقنية من أجل تحقيق التقدم والنمو.

سيزداد الاهتمام المتزايد بالتقنيات الكمومية

وأضاف المركز فى تقرير صادر عنه تحت عنوان «التكنولوجيا ما بعد 2023»، أنه سيزداد الاهتمام المتزايد بالتقنيات الكمومية، والتي تستخدم مبادئ ميكانيكا الكم، وتعنى بدراسة كيفية تفاعل الجسيمات الذرية مع بعضها البعض، باستخدام الحوسبة الكمومية، سيستطيع العلماء استكشاف حلول أكثر كفاءة وفعالية في الصناعات المختلفة في مجالات السيارات والكيماويات والمالية وعلوم الحياة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه التكنولوجيا 13 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035.

إطلاق المزيد من مركبات الفضاء في عام 2024

هذا ومن المتوقع إطلاق المزيد من مركبات الفضاء في عام 2024 وحتى في الفترة المتبقية من عام 2023، فهناك مركبة ستارشيب Starship) الفضائية التابعة لشركة «سبيس إكس» وصاروخ فولكان سنتورVulcan Centaurالتابع لـ ائتلاف الإطلاق المتحد (United) ، واللذان يهدفان إلى حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء.