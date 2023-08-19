الأقمار الصناعية ترصد أمطار سانت كاترين.. سيول في عز الحر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، وخاصة فيما يتعلق بـ أمطار سانت كاترين التي تتساقط على المدينة بغزارة تصل إلى حد السيول، إذ رصدت كاميرات المواطنين مقاطع فيديو لجريان مياة الأمطار في الوديان لتوثيق أمطار أغسطس.

أمطار سانت كاترين وحلايب وشلاتين

ورصدت آخر صور للأقمار الصناعية، ظهور بعض تكونات السحب الرعدية على مناطق من جنوب سيناء، ما يهيئ الفرصة لـ أمطار سانت كاترين، فضلاً عن ظهور السحب الممطرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة الطقس على جميع أنحاء البلاد، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلاً

بينما يكون الطقس ليلاً معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

تساقط أمطار على عدة مناطق

وبخلاف أمطار سانت كاترين، هناك احتمال فرص تساقط أمطار بنسبة 40% خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وتحديدا على حلايب وشلاتين ومرسى علم، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.