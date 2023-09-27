إضراب للعاملين في مجال السيارات في أمريكا وأوروبا.. وتدخل من بايدن

يعاني قطاع السيارات حول العالم في ظل إضرابات مستمرة بدأت بإضراب يستمر لمدة 10 أيام في بولندا بسبب عدم الحصول على أجور كافية ليلحقوا بقطار المضربين للعاملين في مجال السيارات.

بايدن يخاطب المضربين

بدوره، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقفة تضامنية في ولاية ميشيجان مع عمال قطاع صناعة السيارات المضربين، عن تأييده مطالب الحركة الاجتماعية غير المسبوقة، وذلك في مشهد وصفه البيت الأبيض بأنه «تاريخي»، مخاطبا أعضاء نقابة «عمال السيارات المتحدين» معتمرا قبعة المنظمة، مذكرا بـ«التضحيات» التي قدمها هؤلاء من أجل «إنقاذ القطاع» إبان أزمة العام 2008.

تحرك مفاجي لبايدن

وقال الرئيس الأمريكي إن العمال يستحقون «زيادة كبيرة» في الراتب، ويعد بايدن أول رئيس أمريكي في المنصب يتوجه إلى موقع اعتصام، ويأتي الدعم الرئاسي في نزاع اجتماعي قائم بين نقابة «عمال السيارات المتحدين» وشركات القطاع الكبرى، ليذكر بالعلاقات الوثيقة التي نسجها بايدن خلال مسيرته السياسية مع نقابات العمال.

أهمية ولاية ميتشجان

ويسلط هذا الدعم الضوء على أهمية ولاية ميشيجان، في حين يسعى الرئيس الديموقراطي للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2024 التي يمكن أن يواجه فيها خصمه في الاستحقاق الماضي، الرئيس السابق دونالد ترامب، فولاية ميشيجان هي الولاية المركزية لحركة إضراب غير مسبوقة تؤثر على شركات القطاع الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة.

لافتات تطالب بإنقاذ الحلم الأمريكي

وقبل وصول بايدن كان عشرات العمال المضربين أمام مصنع في «واين» يعتصمون رافعين لافتات تطالب بـ «إنقاذ الحلم الأمريكي» وقد أشعلوا نارا قرب خيمة.