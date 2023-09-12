عاجل.. شكل العاصفة دانيال على حدود مصر الغربية بالأقمار الصناعية

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية شكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية، وظهر فيها طبقات السحب المختلفة بكامل تفاصيلها والرياح المحملة الأتربة والمثيرة للرمال المصاحبة لها.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال تؤثر على أقصى غرب البلاد، وتكون أقل حدة من تأثيرها على اليونان والسواحل الليبية، حيث تأتي مصر فاقدة قوتها وتكون على هيئة منخفض متعمق يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما يصاحبه سقوط أمطار على السلوم ومطروح وسيوة، وتمتد إلى الإسكندرية في المساء.

انخفاض مستوى الرؤية بسبب العصفة دانيال

ويمتد انتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة لكنها لا تصل حد العاصفة، وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن مستوى انخفاض الرؤية الأفقية اليوم سجلت على القاهرة الكبرى 4000 متر، والإسكندرية 500، وفق محطات الرصد التابعة لهيئة الأرصاد، مشيرة إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

المدن المتأثرة بالعاصفة دانيال

وتعد أكثر المدن المتأثرة بالعاصفة دانيال هي سيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية، وتؤثر عليها بتساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، بحسب توقعات الأرصاد، كما تتأثر مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر برياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الثلاثاء على فترات متقطعة، ويستمر نشاط الرياح حتى يوم السبت المقبل.