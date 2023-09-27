احتفالات المولد النبوي الشريف في كفر الشيخ.. مستمرة بالمساجد

نظم عدد من الجهات الرسمية الحكومية احتفالات المولد النبوي الشريف في كفر الشيخ لعام 1445، أمس الثلاثاء، فيما تستمر الاحتفالات اليوم الأربعاء، وتشمل عددا من الفعاليات المختلفة في مدن المحافظة المختلفة.

احتفالات المولد النبوي الشريف في كفر الشيخ

وشهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، احتفالات المولد النبوي الشريف في كفر الشيخ، التي نظمتها عقب صلاة المغرب أمس الثلاثاء بمسجد الاستاد، بحضور العميد أحمد عمارة، المستشار العسكري، وعضو مجلس النواب سيد شمس الدين، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والعقيد أيمن كمال، نائب المستشار العسكري، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.

الطريقة الشاذلية ببيلا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ونظمت الطريقة الشاذلية بمدينة بيلا، احتفالات المولد النبوي الشريف في كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتخلل الحفل مقتطفات من التواشيح والابتهالات الدينية والمدائح النبوية والأدعية، كما جرى توزيع حلوى المولد والمشروبات والعصائر على الحضور، فضلاً عن توزيع قطع من الخبز واللبن والحلوى.

ومن المقرر أنّ تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية بالتنسيق مع إدارات الأوقاف التابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ.