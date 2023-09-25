إنجازات وزارة الأوقاف خلال عشر سنوات.. أبرزها تكثيف الأنشطة الدعوية بالمساجد

حققت وزارة الأوقاف المصرية على مدار عشر سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات:

إنجازات وزارة الأوقاف

- تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، بزيادات غير مسبوقة تتراوح ما بين 5833 و 7257 جنيهًا

- إحكام السيطرة على المساجد، وضبط شؤونها وغل يد المتطرفين عنها.

- تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد، واستحداث أنشطة جديدة منها مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل.

- توفير أكثر من 15 مليار جنيه لعمارة بيوت الله إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من 11227 مسجدًا، وافتتاح أكثر من 4104 مساجد من سبتمبر 2020 حتى نهاية سبتمبر 2023، حصول 214 مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة أ.

- أكثر من 2.5 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع، منها 200 مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و90 مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة.

- 448 مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير، منها 184 إصدارًا ضمن سلسلة «رؤية» للفكر المستنير و«رؤية للنشء» و«رؤية المترجمة»، وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية.

- أكثر من 2.285 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها، وأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2023.

- أعظم أطلس وقفي في العالم، إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في 92 مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف.

- تشييد 17055 وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه، منها 14702 وحدة إسكان اجتماعي، وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.

- إيفاد وإعارة 1930 إمامًا وقارئا، وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول، بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية، وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا.

- 12 مؤتمرًا دوليًّا و10 مسابقات عالمية، لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم.

- 5099 منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

- افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات، وهي أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

- أكثر من 5870 إماما وإداريا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا، وحصول أكثر من 1363 إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.

دورات تدريبية متنوعة

- التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات: العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية.

- إهداء أكثر من 892 ألف كتاب لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

- تعيين 3011 إمامًا و4258 عاملا و138 فنيا وأخصائي تمريض (ممرضات)، والإعلان عن 2000 وظيفة إمام وخطيب و2000 وظيفة عامل بنظام التعاقد، وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف.

- إنفاق أكثر من 158 مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة.

- توزيع 7499 طن لحوم أضاحي على 7.499 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي مبلغ 814.178.359 جنيهًا.

- توزيع 1178 طن لحوم إطعام على 1.178 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي مبلغ 71.998.800 جنيه.

- التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف.

- التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة.