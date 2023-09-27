ضبط 10 أطنان دقيق في حملات تموينية بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير 421 مخالفة تموينية، خلال حملاتها تفتيشية موسعة على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

حملات تموينية مكبرة على الأسواق في المنوفية

وتنوعت تلك المخالفات ما بين 192 محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير 229 محضر مخالفات أسواق لعدم إعلان أسعار وبيع سلع مجهولة مصدر.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن الحملات تضمنت تحرير محضرين جنح ببركة السبع، الأول ضد صاحب ثلاجة لتجارة وحفظ اللحوم والأسماك المجمدة بحوزته ما يقرب من طن ونصف سمك هارتنج بدون مستندات مجهول المصدر، والثاني ضد صاحب محل أدخنة وسجائر لحيازته وعرضه للبيع سجائر بدون مستندات مجهولة المصدر.

ضبط حلوي فاسدة في حملات التموين بالمنوفية

وأضاف أنه جرى تحرير محضرين بمنوف وبركة السبع ضد أصحاب معارض لبيع الحلويات لحوزتهم 750 كيلوجراما من الحلويات الجافة دون مستندات مجهول المصدر.