تحرير 13 محضرا ضد مخابز بلدية مخالفة في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملات لضبط الأسواق، والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تحرير محاضر تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 13 محضراً تموينيا، إذ تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 32 و26 جراما للرغيف الواحد، وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليها وغلقها، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، و4 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق او وجود عذر قهرى .

اتخاذ الإجراءات القانونية

وحُررت 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وكذلك عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.