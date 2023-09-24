ضبط 455 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي بمديرية التموين بالإسكندرية، شن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق.

ضبط سجائر وفلاتر مجهولة المصدر

وقال «القلش» في تصريحات لـ«الوطن»، إن إدارة تموين وسط الإسكندرية شنت حملة تموينية بنطاق الإدارة، برئاسة الدكتور عبد الله عثمان، مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، أسفرت عن ضبط 455 علبة سجائر مجهولة المصدر مختلفة الأنواع، و900 فلتر دخان مجهول المصدر، كما تم ضبط 29 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية، وقامت الحملة بتحرير محضرين لمخابز بلدية.

مطاردة التجار مستمرة

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام، مؤكدا استمرار الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومحاسبة المتلاعبين، وخاصة تجار السوق السوداء للسجائر، وسيتم مطاردتهم حتى يتم القضاء على ظاهرة استغلال المواطنين ورفع الأسعار وتجارة السجائر مجهولة المصدر.