ضبط طن لحوم مجهولة المصدر بأحد المصانع في حملة تموينية بالإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية أن المديرية بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة المصان والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، شددت الرقابة على المصانع بالمحافظة.

لحوم مجهولة المصدر

وأوضح القلش أنه لذلك قامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط أحد مصانع تجهيز وتعبئة اللحوم ومنتجاتها لحيازته لحوم مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة حيث تم التحفظ على عدد 50 كرتونة لحوم مجمدة زنة الكرتونة الواحدة 20 كيلوجراما بإجمالي وزن واحد طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر.

مراقبة الأسعار

وأضاف المهندس محمود القلش أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام كما أكد على استمرار الحملات بجميع أسواق الإسكندرية والمحلات والمصانع ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود للعمل على مراقبة الأسعار وضبط الأسواق لحماية المواطنين من الاستغلال أو رفع الرايات الأسعار أو المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.