شاهد يروي ساعات الرعب والدمار في حريق قاعة أفراح بالعراق.. مأساة في نينوى

لحظات مأساوية عاشها أهالي العراق بعد واقعة فرح نينوى المأساوية بالعراق، فاجعة كبيرة زارت أهالي العراق وحولت الفرح إلى مأتم بعد ساعتين من وصول العروسين، وروى شاهد عيان تواجد في مكان الحادث، كواليس ماحدث في الساعات القليلة التي تسببت في حالة حزن بجميع أنحاء الوطن العربي.

شاهد يروي ما حدث خلال حريق فرح نينوى

روى ليث حسين، مراسل كالة جيا بريس الإعلامية وكركوك حاليًا، تفاصيل ما حدث في قاعة أفراح بمحافظة نينوى بالعراق، وقال الحريق حدث بسبب الألعاب النارية، التي أدت إلى وفاة العروسين وذويهم، وأضاف: «اللي صار أنه منتصف ليلة الأمس، كان فيه فرح في قاعة الهيثم، وهي من القاعات المشهورة في الحمدانية بالعراق، حيث كان يتواجد بها حوالي 1000 شخص حين حدث الحريق، الذي تسببت فيه الألعاب النارية، وتوجهت فرق الحماية المدنية إليه فور حدوثه للسيطرة عليه». تابع «ليث» بدأ الفرح في تمام الساعة 12 منتصف الليل أو قبلها بقليل، واستمر الحريق حتى الساعة الـ2 بعد منتصف الليل، ورجحت فرق الإنقاذ، أن السبب ربما يتعلق بالألعاب النارية، فيما لا يزال التحقيق جاريًا.

الحريق تسبب في وفاة العروسين وذويهم

سيطرت حالة من الحزن على أهالي العراق، إذ أكد «ليث» لـ«الوطن»، أن العروسين وذويهم قد توفوا، نتيجة الحادث الأليم، لتتشح العراق بالسواد بعد وفاة «العريس والعروسة وذويهم».

حريق العراق الأليم

تحولت الجدران إلى كتل من الرماد بعد تساقطها، وتناثرت ملابس المعازيم في الأرجاء، ليتضح من خلال الصور مدى الدمار الذي شهدته القاعة في غصون ساعتين فقط، لتسفر في الأخير عن وفاة العروسين وذويهما، ويعم الحزن على الجميع، لتحظى تلك المأساة على تعاطف الوطن العربي أجمع وفقًا لـ«ليث».