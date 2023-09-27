العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا حريق نينوى.. وتحقيق فوري في الحادث

أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، عن حزنه وأسفه تجاه حادث الموصل، ووصفه بأنّه فاجعة مؤلمة أصابت قلوب العراقيين، وأعلن الحداد لمدة 3 أيام، بعد أن أودى الحريق بحياة العشرات في محافظة نينوى.

فتح تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات الحادث

وأكد رشيد أنّه يجب فتح تحقيق دقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأعرب رئيس العراق عن تعازيه الخالصة ومواساته العميقة لأسر الضحايا، وعن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أنّ ما حدث لأبنائنا في الحمدانية فاجعة مؤلمة.

وأعلنت السلطات العراقية ارتفاع عدد ضحايا حريق في قاعة أعراس في بلدة الحمدانية في نينوى إلى 450 شخصًا، ويُعتقد أنّ الحريق نشب بسبب استخدام الألعاب النارية خلال حفل الزفاف، وهذه المعلومات مستندة إلى المعلومات الأولية.

ووفقًا للدفاع المدني العراقي، تشير المعلومات الأولية إلى أنّ استخدام الألعاب النارية في حفل الزفاف سبب اندلاع الحريق في قاعة الأفراح، كما أشار إلى أنّ قاعة الحفل لم تكن تتوافر بها متطلبات السلامة اللازمة مثل أنظمة الإنذار وأنظمة الإطفاء الرطبة، ما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة وتفاقم الوضع.