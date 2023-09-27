إقبال على الشهر العقاري في الغربية لدعم ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمدن ومراكز وقرى محافظة الغربية إقبالا كبيراً من قبل المواطنين، لتحرير توكيلات دعم للرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.

استكمال مسيرة التنمية

وقال محمد هاشم، مواطن بمركز المحلة الكبرى، إنه نزل اليوم لتحرير توكيل يعلن فيه تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، واستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي تشهده مصر على يده، مبينا بقوله «أنا مواطن مصري بحب بلدي، ونازل النهاردة حبا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعمل له توكيل لانتخابات الرئاسة القادمة».

وقالت الدكتورة منال طلعت، إنها حرصت على الذهاب إلى الشهر العقاري وتحرير توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حبا ودعما له واستكمالا إلى مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وأوضحت، أن مصر تمر بمرحلة متفرق طرق ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي ستمر إلى الأمان «الرئيس السيسي قادر على العبور بمصر إلى بر الأمان وجعلها في صفوف الدول المتقدمة».