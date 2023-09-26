عناوين ‎مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة لتحرير توكيلات الانتخابات الرئاسية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يتساءل الكثير من المواطنين عن عناوين ‎مكاتب الشهر العقاري، إذ نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارها رقم 8 لسنة 2023، بتحديد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بتحرير توكيلات انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية عبر السطور التالية أشهر عناوين ماكتب الشهر العقاري بالقاهرة، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

أهم عناوين ‎مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة

- مكتب التوثيق في مدينة نصر: بجوار السراج مول، مدينة نصر.

- مكتب التوثيق في مصر الجديدة، شارع المجد، مصر الجديدة.

- مكتب التوثيق في الرحاب، داخل نادي الرحاب،.

- مكتب التوثيق في الوايلي، شارع 6 أكتوبر، الوايلي.

- مكتب التوثيق في مدينة نصر (القسم الخدمي)، بجوار قسم شرطة مدينة نصرالخدمات.

- مكتب التوثيق في وزارة الداخلية، شارع القصر العيني، القاهرة.

- مكتب توثيق 14 شارع المهدي، وسط البلد، القاهرة

- مكتب التوثيق في مصر الجديدة، شارع المجد، مصر الجديدة.

- مكتب التوثيق في الرحاب، داخل نادي الرحاب، مدينة الرحاب.

- مكتب التوثيق في الوايلي شارع 6 أكتوبر، الوايلي.

هيئة الانتخابات الوطنية

بينت هيئة الانتخابات الوطنية أنه يستلزم على المترشحين الحصول على تزكية من 20 عضوًا بمجلس النواب، أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة على الأقل، وذلك بواقع ألف تأييد من كل محافظة؛ حتى يستطيع المرشح التقدم بأوراق الترشح، وفق المادة 142 من الدستور المصري.