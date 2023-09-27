ختام ورشة الحرف اليدوية بمركز شباب الرياض في كفر الشيخ

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة الحرف اليدوية «الرسم على القماش»، ضمن مبادرة «حرفتك صنعتك»، والتي أُقيمت فعاليتها خلال الفترة من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري، بمركز شباب الضبعة التابع لإدارة شباب الرياض بمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.

تقديم حزمة من البرامج التدريبية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الوزارة تُقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر، وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتًا إلى أنّ الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي فرضت على دول العالم.

الرسم على القماش

وأوضح وكيل الوزارة، إنّ ورشة العمل التى قدمتها منى حسن، تناولت تدريب الفتيات على الرسم على القماش وكيفية اختيار الألوان المستخدمة وأنواعها، بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة، وبإشراف تنفيذى مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ غادة راشد، مسؤول أندية الفتاة بالمديرية، وباسم سعيد، منسق أندية التطوع، ومتابعة تنفيذ هشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض