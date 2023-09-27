مراحل تصنيع حلوى المولد النبوي في كفر الشيخ.. «طازة من المصنع للزبون»

أشكال عديدة من حلوى المولد النبوي يحرص المصريون على شرائها كل عام، على هامش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويسعى المواطنون إلى شراء الأنواع ذات الجودة العالية، وأبرزها «العلف» بجميع أنواعها، والمكسرات، إضافة إلى غيرها من الحلويات المتنوعة.

مراحل تصنيع حلوى المولد النبوي في كفر الشيخ

ومن داخل أحد المصانع المتخصصة في تصنيع حلوى المولد النبوي بمحافظة كفر الشيخ، شرع العمال في تجهيز الحلوى التي تمر بعدة مراحل بدءاً من شراء خامات الحلوى حتى عملية التغليف، وتصل بعدها الحلوى إلى المستهلك مباشرةً من خلال منافذ بيع حلوى المولد.

«حلوى المولد عادة موجودة من سنين عند الشعب المصري، وعشان كده دايماً الزبون بيحب الحلاوة تكون فريش وطازة، وإحنا كأصحاب مصنع بنسعى إننا نعمل حلاوة المولد بجودة عالية وسعر يكون في متناول الجميع».. بهذه الكلمات بدأ المهندس أيمن إسماعيل البرعى، أحد أصحاب مصانع حلوى المولد في كفر الشيخ، حديثه لـ«الوطن».

«البرعى»: الحلوى تمر على خط سير كامل دون تدخل بشري

وأضاف «البرعى»، قائلا «مراحل تصنيع حلوى المولد بتبدأ كالتالي، إننا الأول بنشتري خامات الحلوى ونبدأ نحمصها في الأفران الكبيرة عندنا في المصنع، وبعد كده بنبدأ نضيف كل مشتقات الحلوى، وبتعدي على خط سير كامل بدون أي تدخل بشري، وبتبدأ عملية التقطيع ثم عملية التغليف، وبعد كده بتتوزع علي الفروع والمنافذ وصولاً للزبون»، مشيراً إلي أنّه يتم أيضاً صناعة الملبن بجميع أنواعه: «الملابن احنا بنشتغلها يوم بيوم وعشان الزبون يعرف الملبن حلو ولا لأ لازم إنّه يكون طري وميكونش مجلد».

تتراوح أسعار الكيلو الواحد من حلوى المولد من 140 جنيهاً وحتى 1100 جنيه وفقاً لـ«البرعى»: «أسعار حلوى المولد بتختلف حسب نوع الحلوى يعني مثلاً كيلو حلوى العلف بـ140 جنيها، وكيلو حلوى المكسرات بـ380 جنيها، وكيلو حلوى الفسدقية بـ1100 جنيه، وحبل ملبن عين الجمل بـ240 جنيها، أما الملابن العادية بـ90 جنيها، وكل صنف له زبونه».