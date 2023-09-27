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عضو التنسيقية تزكي الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

كتب:

ولاء نعمه الله
03:51 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أكدت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة بمثابة عرس ديمقراطي يحتم على الشعب المصري أن يشارك بإرادة حرة في اختيار رئيس جمهورية يمثله في الفترة المقبلة.

ممارسة الديمقراطية والإرادة الحرة

وقالت محروس، عقب توقيع نموذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمقر مجلس النواب اليوم، إن أعضاء مجلس النواب حريصون على استثمار هذه الفرصة التي تعبر عن ممارسة الديمقراطية والإرادة الحرة.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن يقوم كل مواطن له حق الانتخاب باختيار المرشح الرئاسي الذي يرغب في اختياره، مستطردة: «أدعو الشعب المصري إلى المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، يجب أن نلتف خلف دولتنا».

واستكملت: «أعلن تأييدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وقمت بتزكية ترشحه بانتخابات الرئاسة المقبلة نيابة عن الشعب، وأثق أن هناك خطة لاستكمال ما بدأته الدولة المصرية في عهده من مسيرة التنمية والبناء».

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