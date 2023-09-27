خبير استراتيجي: الدول المتقدمة وضعت التعليم على رأس أولوياتها

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ جميع الدول التي أصبحت رقما مهما على النطاق الدولي والإقليمي، جعلت ملف التعليم في صدارة اهتماماتها.

التعليم الفني في مصر

وأضاف خلال لقاءه على قناة صدى البلد، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أنّ التوجه الجديد هو الاعتماد على الجامعات التكنولوجية، إضافة إلى مساهمة صندوق تحيا مصر في بناء 17 جامعة تكنولوجية.

وأكد غباشي، أهمية التوسع في التعليم الفني مع توفير فرص العمل للخريجين، ما يزيد الإقبال على المدارس الفنية والتكنولوجية، لافتا إلى أنّ نظرة أولياء الأمور للتعليم الفني تغيرت خلال السنوات الأخيرة.