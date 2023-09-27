محافظ أسيوط يكرم الأئمة في احتفالات المولد النبوي الشريف

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة وكرم بعض الأئمة والعاملين المتميزين.

وحضر الاحتفال اللواء أركان حرب محمد جمال مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أركان حرب هاني حرفوش رئيس منطقة تجنيد أسيوط، والدكتور مختار عيسى دياب وكيل مديرية الأوقاف، وسيد عبد العزيز مدير عام الدعوة بمنطقة الوعظ والإرشاد بأسيوط وأمين عام بيت العائلة المصرية، والأب عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذوكس، والعميد محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، ومحمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وسط حضور أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة وعدد كبير من أئمة الأوقاف.

سيرة النبي العطرة

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري ثم الاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ يونس تركي مدير إدارة أوقاف صدفا، ثم كلمة مديرية أوقاف أسيوط للشيخ الدكتور عاصم قبيصي، الذي استعرض فيها أهم الدروس المستفادة من سيرة النبي العطرة، مشيرًا إلى بعض المشاهد التاريخية عن مولده صلى الله عليه وسلم، موجهًا رسالة إلى الشباب المصري بأن يتجه إلى التعليم والبناء، وتبنى الأفكار الوسطية للحفاظ على هويتنا، وبناء دولتنا المصرية قوية شامخة بين الأمم داعيًا الجميع، بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لرئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة بهذه المناسبة العطرة، داعيًا المولى عز وجل أن يعم الخير والسلام والأمان على كافة أهل الأرض.

احتفالية مولد النبي

ووجه محافظ أسيوط خلال كلمته، الشكر لكل القيادات الحضور والمشاركين في الاحتفالية مقدمًا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بصفة عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف قائلًا: ما أحوجنا إلى تلك الاحتفالات والمناسبات التي نستلهم منها الدروس والعبر، مؤكدًا على قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري والتفافه خلف قائده لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشا وشعبا وقيادة.

تكريم المتميزين في احتفالية المولد النبوي

وكرم الوزير المحافظ بعض أئمة مديرية الأوقاف وبعض العاملين بالمديرية وإداراتها المتميزين، وتم تسليمهم شهادات التقدير، وفي نهاية الاحتفال كانت الابتهالات الدينية للمنشد أمير مبروك وسط تفاعل من جميع الحضور، ثم صافح المحافظ جميع الحضور للتهنئة بالمولد النبوي الشريف والتقاط الصور التذكارية، والتقى بعض قيادات وأئمة الأوقاف والأزهر الشريف، وحثهم فيها على التركيز على نشر الدعوة الوسطية وتكثيف برامج التوعية وحث المواطنين على الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم والتحلي بمكارم الأخلاق، والبعد عن التشدد والأفكار الهدامة ودعم مشروعات التنمية التي تتم على أرض مصر وعلى أرض المحافظة بصفة خاصة، والحفاظ على مكتسبات التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.