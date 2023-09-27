نتيجة معادلة كلية تجارة 2023.. تظهر عبر الموقع الإلكتروني

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أن موعد الإعلان عن نتيجة معادلة كلية تجارة 2023 لم يحدد حتى الآن، لاستمرار الكليات المختلفة في أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة بمدة زمنية لا تزيد عن العشرة أيام المقبلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لكلية التجارة التي أدى الطالب بها الامتحان.

نتيجة معادلة كلية تجارة 2023

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة معادلة كلية تجارة 2023 سيتكون متاحة للطلاب فور الانتهاء منها عبر مواقع الكليات، لافتا إلى أن الطلاب الناجحين والمجتازين للاختبارات سيتم إلحاقهم بالكليات المختلفة، وفقا للنسب المحددة لذلك، والتخصصات المناسبة لهم بجميع المجالات العلمية.

كلية تجارة 2023

وتابعت المصادر أن الامتحانات صارت بصورة منتظمة وهادئة، وقت أداء الطلاب لها مطلع الشهر الجاري، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن وأن الفترة الحالية تشهد أداء اختبارات المعادلات لطلاب الشهادات الفنية الصناعية المختلفة.