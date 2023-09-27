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الجالية المصرية بفرنسا: ندوات لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

كتب:

منة عبده
05:05 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا

صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا

كشف صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا، عن أن هناك استعدادات عدة تقوم بها الجالية، تزامنا مع إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية أخرى، استكمالا لإنجازاته ومشروعاته العملاقة التي شهدتها الدولة المصرية. 

ندوات لشرح ما حدث من تطور في الدولة المصرية

أضاف رئيس الجالية المصرية في فرنسا، لـ«الوطن»، أن الجالية تقوم بجهود كبيرة لتوعية الشباب، من خلال عقد ندوات لشرح ما حدث من تطور في الدولة المصرية، واهتمام الدولة بهم، خاصة تسوية المواقف التجنيدية وهذا خير دليل على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأولاده في الخارج.

إنشاء مجلس استشاري للمصريين بالخارج

وعن احتياجات المصريين بالخارج، خلال الفترة المقبلة، أوضح «فرهود» أنهم في حاجة إلى إنشاء مجلس استشاري للمصريين بالخارج تحت رعاية الرئيس السيسي.

وتابع رئيس الجالية المصرية في فرنسا: «ما حدث ويحدث على أرض الواقع داخل مصرنا الغالية يجعلنا فخورين بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لقدرته على جعل مصر (قد الدنيا)، لذا يتوجب علينا أن نكمل المشوار».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.