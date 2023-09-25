«حقوق الإنسان»: الرقم القومي ضروري لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات

قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الانتخابات مقسمة داخل وخارج مصر، وبالنسبة لإجراءات المصريين بالخارج فهناك قاعدة بيانات خاصة بالذين لهم حق الانتخابات، مشيرا إلى أن استخدام الرقمي القومي داخل وخارج مصر «إجباري ولا يمكن استبداله».

المشاركة في الانتخابات للمصريين بالخارج

وأضاف عبد الحافظ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أنه على المصريين المشاركين في الانتخابات بالخارج تجديد الرقم القومي للمشاركة بها، لافتا إلى إمكانهم استخدام جوازات سفر مدون عليها الرقم القومي وتستمر الانتخابات لمدة 3 أيام متتالية.

مشاكل المواطنين بالخارج

وتابع: «في الانتخابات السابقة كان يواجه المواطنين بالخارج مشكلات للذهاب والمشاركة بالانتخابات ولكن الآن يوجد مقر للانتخابات داخل القنصلية بكل دولة لتسهيل الانتخاب للمواطنين».