الأفلام المصرية تحقق إيرادات 13.5 مليون جنيه خلال أسبوع

حققت أفلام موسم صيف 2023، إيرادات على مدار الأسبوع الماضي، بلغت 13 مليونا و541 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «فوي فوي فوي» في تحقيق إيرادات على مدار الأسبوع وصلت إلى 7 ملايين جنيه، ليرتفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار أسبوعين إلى 12.4 مليون جنيه.

وحقق فيلم «العميل صفر» إيرادات بلغت 2.5 مليون جنيه، وهو ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات الكلية للفيلم إلى 33.5 مليون جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «وش في وش» بـ2.3 مليون جنيه، بينما بلغت إيرادات الفيلم الكلية 26.6 مليون جنيه.

«أولاد حريم كريم» يحقق 7 ملايين جنيه خلال أسبوعين

وبلغت إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم» على مدار الأسبوع، إلى 636.9 ألف جنيه، وارتفعت الإيرادات الكلية لتصل إلى 7.3 مليون جنيه على مدار 4 أسابيع، بينما حقق فيلم «بيت الروبي» 390 ألف جنيه خلال الأسبوع، ليقترب من تخطي 130 مليون جنيه.

وفي أسبوعه الأول في السينمات، حقق فيلم «دولارات دولارات» إيرادات بلغت 258 ألف جنيه، واستمر فيلم «مستر إكس» في السينمات للأسبوع الـ13، محققا 78 ألف جنيه.

حقق فيلم «ع الزيرو» إيرادات بلغت 55 ألف جنيه، بينما وصلت إيراداته على مدار 8 أسابيع 13.4 مليون جنيه، وفي نفس الفترة حقق فيلم «مرعي البريمو» 35 ألف جنيه، لكن إيراداته الكلية بلغت 16.5 مليون جنيه، وفي المركز الأخير بقائمة الإيرادات الأسبوعية جاء فيلم «البعبع» محققا 26.9 ألف جنيه، أما الإجمالي فبلغ 43.3 مليون جنيه.