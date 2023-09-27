«بيت الروبي» يحقق الإيرادات الأعلى في السينما المصرية.. 130 مليونا خلال 15 أسبوعا

يواصل فيلم «بيت الروبي» رحلته في دور العرض السينمائي للأسبوع الـ15 على التوالي، ونجح الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي في تحقيق إيرادات وصلت لـ390 ألف جنيه على مدار الأسبوع الماضي في دور العرض السينمائي، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وقارب فيلم «بيت الروبي» في كسر حاجز الـ130 مليون جنيه على مستوى الإيرادات، حيث حقق الفيلم حتى الآن 129 مليون و817 ألف جنيه منذ طرحه في 30 يونيو الماضي، ليظل الفيلم محافظ على كونه الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية على الإطلاق.

تفاصيل فيلم «بيت الروبي»

وجمع فيلم «بيت الروبي» في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا، من بينهم كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد، محمد عبدالرحمن بالإضافة إلى حاتم صلاح، بجانب عدد من ضيوف الشرف، ويناقش الفيلم في إطار كوميدي مجموعة من المشكلات المجتمعية التي تعاني منها الأسر المصرية وعلى رأسها تعاظم دور منصات التواصل الاجتماعي بصورة خطيرة في الفترة الأخيرة.