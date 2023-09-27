وكيل أوقاف كفر الشيخ: افتتاح أكثر من 20 مسجدا في المحافظات الجمعة المقبلة

تفتتح وزارة الأوقاف، يوم الجمعة المقبلة، نحو أكثر من 20 مسجداً كبيراً بني على الطراز المعماري الحديث، لأداء الصلوات الخمسة بها، حيث تشمل المساجد الجديدة التي سوف يتم افتتاحها عدد من محافظات مصر.

تعمير مساجد الله

ومن جانبه أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، في تصريح لـ«للوطن»، أن الدكتور مختار جمعة، حريص على الارتقاء بمستوى الخدمات للمساجد، ورفع كفاءتها كونها خير ما يذكر فيها اسم الله، مشيرا أنه سوف يتم افتتاح أكثر من 20 مسجداً في عدد من محافظات مصر يوم الجمعة المقبلة، داعياً الله عز وجل أن يزيد في فاعلي الخير، وبناء دور العبادة، مشيرا إلى أن كفر الشيخ ليست من بين الافتتاحات.

5000 آلاف مسجد في كفر الشيخ

الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، على مستوى 13 مركزا إداريا ومدينة تابعين لمديرية أوقاف كفر الشيخ، يوجد بها 5000 آلاف مسجداً، كما أن مدينة فوه في كفر الشيخ، ويوجد بها نحو 365 مأذنة ومسجد بعدد أيام السنة، حيث تعرف محافظة كفر الشيخ بكثرة مساجدها لذكر وعبادة الله الواحد.