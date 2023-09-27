محافظ مطروح: فتح فصول خدمات ثانوي بإدارة البنجر التعليمية

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على فتح فصول ثانوي خدمات في إدارة البنجر التعليمي مع العام الدراسي 2023/ 2024 في استجابة لطلب الأهالي ورغبتهم في إلحاق أبنائهم بالثانوي قبل بدء العام الدراسي الجديد.

فتح فصول الخدمات بحد أدنى 180 درجة في إدارة البنجر التعليمية

وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، ببيان إنه جرت الموافقة على فتح فصول خدمات بإدارة البنجر التعليمية مع قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، وبمجموع أقل من 207.5 حتى الحد الأدنى 180 درجة، ووفقا للفراغات المتاحة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد على مستوى جميع الإدارات التعليمية في محافظة مطروح بدءاً من إدارة الحمام شرقاً وإدارة البنجر والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، وجاري المرور حالياً من خلال لجان التفتيش لمتابعة جميع المدارس والوقوف على الرتوش الأخيرة قبل أيام من بدء الدراسة في محافظه مطروح التي تنطلق يوم الأحد المقبل.