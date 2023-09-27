خطة «تعليم المنيا» لاستقبال 1.5 مليون طالب في العام الدراسي الجديد

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد، ودخول 23 مدرسة جديدة للخدمة بإجمالي 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة، ليصل بذلك إجمالي المدارس إلى 3251 مدرسة لاستقبال مليون و499 ألف طالب.

المدارس الجديدة ستساهم في تقليل كثافة الفصول

قال محافظ المنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي الأخير، إن المدارس الجديدة ستساهم في تقليل كثافة الفصول، موجها بالتزام كل عناصر العملية التعليمية من بداية العام الدراسي وتنظيم دخول طلاب الصفوف الأولى من كل مرحلة ابتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني وحضانة صغرى وكبرى، وذلك في يوم الدراسة الأول الموافق الأحد الأول من أكتوبر، ثم دخول طلاب الصفوف الأخرى في اليوم التالي الاثنين الموافق الثاني من أكتوبر، مشددا على تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بدفع المصروفات وحصر الحالات غير القادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

استقبال مليون ونصف المليون طالب

واستعرض حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خطة المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجها الشكر للمحافظ لتقديمه كل أوجه الدعم للعملية التعليمية، وحل كل المعوقات، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال مليون ونصف المليون طالب، بأكثر من 3 آلاف مدرسة، لافتا إلى أنه تم تنفيذ جميع توجيهات المحافظ قبل بدء العام الدراسى وبشكل خاص فيما يتصل بالحفاظ على سلامة وأمن الطلاب.

ووجَّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المواقف للرقابة على المواقف للتيسير الحركة المرورية في أول أيام الدراسة والالتزام بتعريفة الركوب، وإجراء الفحوصات اللازمة للسائقين للتأكد من عدم تعاطي أي مواد مخدرة حفاظاً على أرواح الطلاب وسلامة المواطنين، مشددا على مديرية الصحة بإعداد خطة جديدة لمواجهة الأمراض المعدية واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الطلاب وتنفيذ قوافل توعية للطلاب للتعريف بأساليب الوقاية من الأمراض.