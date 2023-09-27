نجل أمين الهنيدي يكشف عن أقرب أصدقاء والده من الوسط الفني

كشف نجل الفنان الراحل أمين الهنيدي، عن أصدقاء والده المقربين من الوسط الفني، وأنهم كانوا من مختلف الأجيال، وأغلبهم من الأسماء البارزة والمعروفة من جيله، وتصادف ظهورهم في نفس الفترة سويا، كما كان له أصدقاء من الجيل الذي سبقه وفنانين من الجيل الذي تلى ظهوره على شاشات السينما، وأبرز هؤلاء الفنانين: «فريد شوقي، ومحمود المليجي، ومحمد عوض، ومحمود عبد العزيز، وفاروق الفيشاوي».

أضاف نجل الفنان الراحل، خلال استضافته على شاشة «قناة Ten»، أنَّ فنانين يعتبروا رواد بالنسبة إلى عصرهم والأجيال التي تليهم، مثل الفنان سيد مكاوي والفنان عبد العظيم عبد الحق والفنانة نبيلة السيد، جميعهم ربطتهم علاقاتهم صداقة قوية بوالده، والعديد منهم كانوا دائمي الزيارات المتبادلة.

والده كان شخصية محبوبة كثيراً على المستوى الإنساني

وتابع ابن الفنان أمين الهنيدي، أن والده كان شخصية محبوبة كثيراً على المستوى الإنساني والشخصي، إلى جانب حب الوسط لشغله وثقتهم الكبيرة به: «محمود عبد العزيز لا أنسى مواقفه وزياراته لوالدي، والعديد من الفنانين لهم مواقف إنسانية جميلة ولا تنسى ولكن الذي أذكره اهتمام الفنان محمود عبد العزيز بالسؤال الدائم عن والدي، لأن والدي أيضاً علاقته بالفنانين الشباب كانت علاقة اهتمام ورعاية قوية والأعمال التي جمعتهم كثيرة، وفاروق الفيشاوي مواقفه الإنسانية معنا كعائلة لا أنساها، وبعد أن كبرت وعملت مع نجله وتعرفت على الفيشاوي أكثر شخصية جميلة تقدر تاريخه مع والدي ومسرحية جمعتهم «الدنيا مقلوبة» والمسرحية أحبها».