ابنة سيد مكاوي لـ محمد علي خير: والدي علمني سواقة السيارة رغم فقدانه للبصر

قالت الكاتبة الصحفية أميرة سيد مكاوي إن تعاملات والدها مع المحيطين به لم تعطِهم انطباعا بأنه كفيف البصر، متابعا: «أنا في سن 8 أو 9 سنوات كنت شاكة إنه بيضحك علينا، لأن فيه حاجات مش منطقية بيعملها».

والدي كان يختار ملابسي ويبدي رأيه فيها

وأضافت أميرة سيد مكاوي خلال استضافتها ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أنه من الأشياء التي أثارت دهشتها من والدها هو اختياره لملابسها من خلال ملمسها، متابعة: «استحالة كنت أنزل من البيت ومش أوريله هدومي ويقولي اللبس ده حلو أو وحش، فيه حاجات مفيهاش إزاي، واللبس يقولي مش لايق فعلا مش بيبقى لايق، معرفش إزاي».

ولفتت إلى أن والدها كان يركب الدراجة عندما كان صغيرا رغم فقدانه للبصر، كما أنه كان يقود سيارة، «هو اللي علمني السواقة، هو كان بيحب يجرب كل حاجة، فقدان بصره جعل الجزء الطفولي فيه يزيد».

يعرف حال المحيطين به من خطوة الرجل

وأوضحت أنه من ضمن الأشياء التي لاحظتها على والدها سيد مكاوي بأنه كان يسأل عنها من خطوة رجلها، «من خطوة رجلي يقولي مالك؟ بيقولي إن وقع رجلينا على الأرض واحنا مبسوطين غير واحنا متضايقين».

وتابعت: «والدي كان بيصلح حاجات في البيت، وبيعمل الشاي بنفسه وبيلبس لوحده، وعارف كل حاجة، وبيتصل بحد يعرفه يقول تعالى عدي عليا، وينزل ويقف مستنيه في الشارع ويروح معاه ويرجع، ولكن لما اتشهر بقى عنده مساعد».