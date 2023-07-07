المنتج محمد العدل وابنة الراحل سيد مكاوي يروجان لحفل «الأساتذة»

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل الأساتذة للنجم مدحت صالح والمقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

محمد العدل يشيد بحفل الأساتذة

وروج عدد من الفنانين للحفل، ومنهم المنتج محمد العدل وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «استمتعوا الليلة على قناة الحياة أهو كده الشغل».

أميرة سيد مكاوي تدعو الجمهور لمشاهدة «الأساتذة»

وكتبت أميرة مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»: «على قناة الحياة النهاردة مدحت صالح الجميل الساعة 8 ونصف».

وأجرى مدحت صالح بروفات مكثفة خلال الأيام الماضية على الأغاني المقرر أن يقدمها خلال الحفل لكبار الملحنين.

واستقر مدحت صالح على الغناء لعدد من الملحنين في مصر والدول العربية ومنهم محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، رياض السنباطي، محمد فوزي، محمود الشريف، كمال الطويل، بليغ حمدي، ومحمد الموجي، ومن الكويت الموسيقار عبد الحميد السيد، ومن لبنان الأخوين رحباني، ومن السعودية سراج عمر.