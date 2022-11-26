ابنة سيد مكاوي لـ محمد علي خير: والدي سجل 120 حلقة من «المسحراتي»

قالت الكاتبة الصحفية أميرة سيد مكاوي، إن والدها قدم 120 حلقة من «المسحراتي» بالإذاعة المصرية، متابعة: «استخدم طبلة مسحراتي دون موسيقى، ونجحت جدًا والإذاعة استحسنتها وقررت تقديم الحلقات بواسطة سيد مكاوي وفؤاد حداد، واستمرت لمواسم كثيرة، يوصلت إلى 120 حلقة ولكن يعاد إذاعة 30 حلقة فقط للأسف».

تقديم 30 حلقة من «المسحراتي»

وأضافت أميرة سيد مكاوي خلال استضافتها ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، أن مضامين باقي الحلقات قد يكون غير مناسب أو «مركونين» وهناك «استسهال» في تقديم 30 حلقة فقط، «أتمنى كل الحلقات تتذاع».

وعن علاقة والدها بالسياسة، قالت إنه كان فنانًا لديه تواصل مع السلطة دائمًا، لكن كان لديه تواصل مع مصر بشكل أكبر، موضحة: «كان بيعمل أوبريتات وبيقابلهم ويتكرم من السادات وعبدالناصر، وكانوا أصدقاء شخصيين له، وسمعته وأنا صغيرة بيتكلم مكالمات تليفونية مع رئيس الدولة».

والدي يصنع أعمال تشبه الناس

وتابعت: «والدي صادق وكان يصمم طوال الوقت أنه يصنع أعمال تشبه الناس، لما تسمع لحنه تعرف تغنيه، لكن متعرفش تلحن زيه، وكان دائما يقول إنه مدين بالفضل لـ سيد درويش وزكريا أحمد طوال الوقت، وكان عندما يغني في أي حفل، يبدأ بأغاني سيد درويش ثم زكريا أحمد، وكأنه يوجه شكر لهما بشكل غير مباشر».