حملات تنظيف بمصيف بلطيم بكفر الشيخ استعدادا لموسم الشتاء

بدأت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ في الاستعداد لموسم شتاء 2023، بحملات تنظيف وتسليك صفايات صرف مياه الأمطار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

الاستعداد لموسم الشتاء بحملات تنظيف وتسليك صفايات صرف

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء حملات تنظيف وتسليك صفايات صرف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزيتها، لافتاً أنّه سيتم المرور علي كل مناطق المدينة، استعداداً لاستقبال موسم الشتاء المقبل، والاطمئنان على جاهزية صفايات صرف مياه الأمطار ومشروع الصرف الصحي لكسح المياه الناتجة عن الأمطار خلال موسم الشتاء المقبل.

استمرار حملات النظافة والتجميل بمصيف بلطيم

وواصلت مدينة مصيف بلطيم أعمال حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، وشملت تشغيل ماكينة تنظيف الشواطئ، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشواطئ، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، فضلاً عن إزالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط.