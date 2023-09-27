لليوم الثاني.. آلاف الشراقوة أمام مكاتب الشهر العقاري لتأييد ترشح الرئيس السيسي

واصل أهالي الشرقية توافدهم على مكاتب الشهر العقاري لليوم الثاني على التوالي، لتحرير توكيلات للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

استكمال سلسلة الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن

وقال الدكتور أحمد سند طبيب أسنان، أنه حريص على الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري بمدينة الزقازيق لتحرير توكيل لدعم الرئيس السيسي للترشح للرئاسة، ردا للجميل للرئيس ولاستكمال سلسلة الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن

وأشار إلى أن الرئيس استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان، وأنقذها من الإرهاب الغاشم وتحول البلاد إلى مرتع للإرهاب والعصابات، وأصبحت مصر آمنة مستقرة بعدما دحر الإرهابيون في جحورهم، وإحباط المخططات التي كانت تسعى جهات خارجية وداخلية لتنفيذها بهدف إسقاط مصر وزعزعة استقرارها.

اصطفاف المواطنين خلف القيادة السياسية

وفي السياق نفسه قال النائب الدكتور محمد سليم، أمين الحزب بالشرقية، إن أعضاء الحزب وكوادره، بجميع مراكز المحافظة يواصلون الاصطفاف بالآلاف لليوم الثاني على التوالي، حاملين صور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعلم المصري في مشهد استثنائي أكد اصطفاف المواطنين خلف القيادة السياسية.

وأكد «سليم»، أن مرحلة التوكيلات مستمرة، وما هي إلا بداية في خطة أعدها الحزب عقب إعلانه بمطالبة الرئيس السيسي يخوض انتخابات الرئاسة 2024 لاستكمال ما بدأه من إنجازات، مضيفًا أن هناك غرفة عمليات مستمرة على مدار الساعة لتذليل أي عقبات أمام أي مواطن.

واختتم كلماته بالشكر للهيئة العليا للانتخابات ووزارة العدل وجميع الموظفين الذين لم يتهاونوا في تقديم الخدمة أمام الآلاف من المواطنين الذين احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام مقرات الشهر العقاري لتحرير توكيلات رسمية بمحض إرادتهم، معبرين عن حبهم للوطن في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤمنين بما قدمه على ثقة كاملة في إدارته لاستكمال فترة جديدة بخوضه انتخابات الرئاسة 2024.