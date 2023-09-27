البحيرة تستعد للعام الدراسي الجديد بـ 7 توجيهات جديدة

عقدت قبل قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماعا موسعا بمركز إعداد القادة بدمنهور لبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إذ أكدت ضرورة الالتزام بالآليات والإجراءات العامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مع استمرار المرور الدوري على المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها

استعدادات البحيرة للعام الدراسي الجديد

ومن جانبه أشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى جهود المديرية للاستعداد للعام الدراسي الجديد ومنها:

-التأكد من جاهزية المباني الدراسية بالمدارس وإنهاء كافة أعمال التشجير، ودهان الأسوار ومراجعة طفايات الحريق

-مراجعة جميع الوصلات الكهربائية، ومخارج الكهرباء وتأمينها مع عمل الصيانة و تجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها.

-رفع جميع الرواكد الخشبية وتقليم الأشجار والحدائق وزيادة المساحات الخضراء.

- مراجعة وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

- الاهتمام بتوفير عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة من خلال الاهتمام بالأنشطة المدرسية.

- التنبيه على المدارس بكافة، مراحل التعليم بضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور.

- تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية وتوظيف القنوات التعليمية، في خدمة وإثراء العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.

وأكد وكيل تعليم البحيرة أنه جرى استلام الكتب المدرسية، وجاري متابعة الإدارات التعليمية لتوزيعها أول بأول على المدارس بكل المراحل التعليمية لضمان وصولها لأيدي الطلاب في أول يوم من أيام الدراسة.

غلق الدروس الخصوصية في البحيرة

وأوضح استمرار العمل على غلق السناتر الخاصة بالدروس الخصوصية، حيث جرى غلق 189 سنتر حتی الآن، مع تفعيل دور مجموعات الدعم المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير الوسائل اللازمة لإنجاحها.