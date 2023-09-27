وفد من مطرانية سمالوط يهنئ محافظ المنيا بالمولد النبوي

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، وفدا من إيبارشية سمالوط وطحا الأعمدة للتهنئة بالمولد النبوي الشريف بديوان عام محافظة المنيا، حيث ضم الوفد القمص داود ناشد وكيل مطرانية سمالوط والقمص إنجيلوس كامل وعدداً من القساوسة بحضور الدكتور هاني عبد الشهيد نائب مجلس الشيوخ.

استمرار عجلة التنمية والرخاء

قدم الوفد التهاني لمحافظ المنيا بمناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم متمنيين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صلابة النسيج الوطني الواحد

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة، التي تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، مؤكداً صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دوماً في المناسبات وجميع الأوقات، مشيراً إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها الدائم على تحقيق الرخاء والتنمية.