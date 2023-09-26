مواعيد جلسات التشاور المجتمعي في جميع مراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن بدء جلسات التشاور المجتمعي لتحديد آليات اختيار المشروعات التنموية لخطة العام المالي 2024/2025 متوسطة الأجل بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، موجها الدعوة للمواطنين للمشاركة في الجلسات مع الجهات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وممثلي ومؤسسات المجتمع المدني و المرأة والشباب وكل أطياف المجتمع لطرح الآراء والمقترحات وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء، والقرى التابعة لكل مركز بمختلف القطاعات الخدمية، إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

إشراك المواطنين في كافة القرارات

قال المحافظ، إن الدولة المصرية، تتعامل بشفافية مع المشروعات التي تقام بجميع مراكز المحافظة، بما يتماشى مع نمط ومنهجية عمل المحافظة القائم على إشراك المواطنين في كل القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المنيا، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسراع الخطى لتنمية الصعيد، والارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن هذا المنطلق يتم عقد جلسات الحوار المجتمعي مع المواطنين، لإشراكهم في الخطة الاستثمارية وليكونوا رقباء على المشروعات بكافة مجالاتها.

مواعيد جلسات التشاور المجتمعي

وأوضح المحافظ، أن أولى الجلسات 1 أكتوبر بمركز سمالوط، و2 أكتوبر بمركز بنى مزار، و3 أكتوبر بمركز مطاي، و4 أكتوبر بمركز مغاغة، و5 أكتوبر بمركز ديرمواس، و8 أكتوبر بمركز العدوة، و9 أكتوبر بمركز أبوقرقاص، و10 أكتوبر بمركز ملوي، و11 أكتوبر بمركز المنيا.