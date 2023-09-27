محافظ أسيوط يوافق على فتح 4 قاعات رياض أطفال جديدة «kg1»

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على فتح 4 قاعات رياض أطفال جديدة بمدارس السلام الخاصة بمدينة أسيوط وذلك بناء على التنسيق والطلبات المقدمة من مجلس إدارة المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي على مستوى الجمهورية والممثل القانوني للمدارس لحل مشكلة الإقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال kg1 بالمدارس وفتح فصول وقاعات جديدة، ضمن خطة المحافظة لوضع حلول جذرية لها تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال لقائه أماني زاهي مديرة مدرسة السلام الحديثة وجيهان صفوت مديرة مدرسة السلام لغات بمدينة أسيوط.

إيجاد حلول لفتح القاعات

ووجه محافظ أسيوط الشكر للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والدكتور القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي على مستوى الجمهورية والممثل القانوني للمدارس، والقس مايكل رفعت أمين عام مساعد مدارس سنودس النيل الإنجيلي للوجه القبلي على استجابتهم السريعة لطلبات العديد من أولياء الأمور، وإيجاد الحلول العاجلة لفتح قاعات جديدة بالمدارس بمدينة أسيوط لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال بمرحلة رياض الأطفال kg1 التي تشهد إقبالًا كبيرًا عليها وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار إلى أنه وافق على الطلبات المقدمة بفتح 4 قاعات جديدة بعدد 4 مدارس من مدارس السلام الخاصة بمدينة أسيوط، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة مع اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم برئاسة وكيل الوزارة لعمل مذكرة عاجلة والعرض للموافقة عليها قبل بدء العام الدراسي.

4 قاعات جديدة

وأوضح المحافظ أن الطلبات المقدمة من الممثل القانوني لمدارس سنودس النيل الإنجيلي لفتح 4 قاعات جديدة بمدارس السلام بمدينة أسيوط، تشمل فتح فصل لاينمو بمرحلة رياض الأطفال قسم لغات بمدرسة السلام الحديثة المشتركة بأسيوط، وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال قسم لغات بمدرسة السلام لغات الخاصة، وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال لغات بمدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة بشارع ثابت، وفتح فصل لا ينمو بمرحلة رياض الأطفال بالقسم العربي بمدرسة السلام المتطورة، لهذا العام فقط 2023 – 2024 وذلك وفقاً لترتيب السن بالمدارس لتخفيف الضغط على المدارس الرسمية والمتميزة بالمدينة وتحقيقاً لمبدأ العدالة في التوزيع.

المدارس الرسمية والخاصة

وأكد اللواء عصام سعد إنه وافق على فتح 57 قاعة جديدة لا تنمو بروضات المدارس المتنوعة بالمحافظة، وتتضمن 40 قاعة بالمدارس الرسمية للغات، و17 قاعة بالمدارس الخاصة لا تنمو لاستيعاب الطلاب الجدد، واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة، بناءًا على تقرير اللجنة المشكلة برئاسة عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على سير العملية التعليمية وانتظامها وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.