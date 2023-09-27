أحمد جمال يستعد لحفل غنائي في قنا ضمن احتفالات نصر أكتوبر
كتب:
ياسمين محمود
06:22 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
أحمد جمال
يستعد الفنان أحمد جمال، لإحياء حفل غنائي الأسبوع المقبل، في محافظة قنا، ضمن احتفالات نصر أكتوبر.
ونشر «جمال» فيديو له وهو يغني «ياللي شمس الدنيا»، معلقا: «استنوني في حفل ميدان الساعة، محافظة قنا، يوم الاثنين 2 أكتوبر، ضمن احتفاليات انتصارات أكتوبر».
أحمد جمال عن حفل القلعة: حاجة مشرفة
وأحيا الفنان أحمد جمال، مؤخرا، حفلا غنائيا ضمن مهرجان القلعة في دورته الـ31، ونشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورا من الحفل، معلقا: «من حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الحمد لله على نجاح الحفل للسنة السابعة على التوالي.. حاجة مشرفة ومجهود كبير من كل القائمين على المهرجان».