فيضانات تقتل 11 شخصاً وتقطع الكهرباء عن مناطق واسعة بجنوب أفريقيا

لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم، بعد هطول أمطار غزيرة ورياح ضربت مقاطعة «كيب الغربية» في جنوب أفريقيا، خلال الساعات القليلة الماضية، وخلفت أضراراً بالغة، وسط تحذير السلطات من ارتفاع عدد الضحايا، في ظل انحسار مياه الفيضانات الجارفة، التي تسببت في انهيار البينة التحتية بعدة مناطق.

فيضانات مفاجئة تمزق الأسطح

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الطقس المدمر ضرب المنازل في جنوب أفريقيا، ومزق الأسطح، ودمر المحاصيل، وألحق أضراراً بالطرق والبنية التحتية الأخرى، بسبب الفيضانات المفاجئة، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن الأشخاص الذين يخشى محاصرتهم داخل منازلهم التي غمرتها المياه.

مصرع 8 أشخاص صعقاً بالكهرباء

وتابعت هيئة الإذاعة البريطانية أن 8 على الأقل من الضحايا لقوا مصرعهم صعقاً بالكهرباء، في مستوطنة غير رسمية، عندما غمرت مياه الفيضانات التوصيلات غير القانونية لخطوط الكهرباء، كما حوصر 72 تلميذاً في مدرسة ابتدائية، و10 بالغين في منتجع ببلدة «أوتشورن»، بعد فيضان نهر قريب، وتم إنقاذهم لاحقاً بعد أن انحسرت المياه.

انقطاع الكهرباء عن 15 ألف منزل

ومن جانبه، قال وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا، كجوسينتشو راموكجوبا، إن أكثر من 80 طريقاً أغلقت، وانقطعت شبكة الكهرباء عن 15 ألف منزل على الأقل، نتيجة الفيضانات الجارفة التي ضربت المنطقة.