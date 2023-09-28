إشادات الجمهور بأداء إلهام شاهين في حكاية ألفريدو: وجعتني قلوبنا

إشادات عديدة نالتها الفنانة إلهام شاهين بمسلسل حكاية ألفريدو، والذي تعرض حلقاته يوميا على شاشة قنوات ON دراما وON TV، وتجسد خلال المسلسل دور سيدة مصابة بآلزهايمر.

تعليقات الجمهور على أداء إلهام شاهين

وشاركت إلهام شاهين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا لاستطلاع آراء الجمهور حول المسلسل وجاءت التعليقات كالتالي: جميلة جدا يا نجمة ومعبرة على الواقع فعلا، وجاء تعليق آخر: جميلة أوي ودور فعلا من الواقع، وقال آخر: تحفة بجد أكتر مشهد وجعني لما رجعتي البيت وإنتي تايهة وبتعيطي وبتحكي لفريد مشهد قمة في الإبداع، وقال تعليق: كنتي طبيعية جدا والدور اتقنتيه باحتراف بجد، وجاء تعليق آخر: بجد دورك روعة بس بقيت محتارة وحزينة وبسأل نفسي يا ترى هيحصلها إيه في الحلقات الجاية.

إلهام شاهين تروج لحكاية ألفريدو

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الترويج عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام لحكاية ألفريدو قبل أيام من عرضها، إذ طرحت البوستر الدعائي معلقة: سوسو قريباً في مسلسل ألفريدو، ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبرعلي قناة on وon drama.

حكاية ألفريدو

مسلسل الفريدو يعرض يوميا على شاشة قنوات ON دراما وON TV، والمسلسل يتكون من 4 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، وتحمل أول قصة من الجزء الأول عنوان «ألفريدو».