توافد قيادات وأعضاء حزب مصر أكتوبر لتحرير نماذج تأييد الرئيس السيسي

توافد قيادات وأعضاء حزب مصر أكتوبر، على مكاتب الشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية، لتحرير نماذج تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

حزب مصر أكتوبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن تحرير قيادات وأعضاء الحزب توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، يأتي ضمن دعم إعلان الحزب بتأييد ودعوة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، موضحة أن الحزب أعلن دعمه للرئيس، لاستكمال ما بدأه خلال الـ10 سنوات الماضية من التنمية والبناء والتعمير.

الانتخابات الرئاسية

أضافت «مديح» أن إعلان الحزب تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي من منطلق إيمان بقدرة الرئيس على الاستمرار في عمل الإنجازات والمشروعات العملاقة التي وضعت الدولة المصرية في مصاف الدول المتقدمة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن ما تحقق خلال الـ10 سنوات، دفعنا لتأييد الرئيس السيسي، فلا أحد يغفل ما قام به الرئيس من إنجازات عديدة ساهمت في الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مضيفة أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة.