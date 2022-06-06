البحرية الأوكرانية: سفن روسية تنسحب من المياه الساحلية في البحر الأسود

انسحبت سفن حربية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود لمسافة تبلغ حوالي 100 كيلومتر، بعيدا عن الشواطئ الأوكرانية بسبب ما تتعرض له من هجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وذلك بحسب بيان صادر عن البحرية الأوكرانية

القوات الروسية تنشر أنظمة صواريخ ساحلية في القرم وخيرسون

وبحسب البيان الصادر عن البحرية الأوكرانية، نشر الجيش الروسي صواريخ على المناطق الساحلية في خيرسون وشبه جزيرة القرم في إطار خطة من أجل استعادة السيطرة على أجزاء في شمال غرب البحر الأسود، وتابع البيان أن خطر الضربات الصاروخية بسبب تلك الصواريخ وكذلك بسبب السفن لم ينتهِ.

إطلاق أكثر من 300 صاروخ بحري على الأراضي الأوكرانية

وتابع بيان البحرية الأوكرانية: «منذ بداية الغزو الروسي للبلاد أطلقت السفن والغواصات الروسية أكثر من 300 صاروخ بحري على الأراضي الأوكرانية، كما قلت شدة الضربات بصواريخ كاليبر، فيما بدأ الجيش الروسي في استهداف نقاط محددة بصواريخ مضادة للسفن، وربما يشير هذا إلى أن روسيا قد استخدمت كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ الحديثة ثم بدأت في استخدام أنواع أقدم من الصواريخ».

وقالت البحرية الأوكرانية إن هناك سفنا وغواصات روسية استمرت في تنفيذ حصار للسفن المدنية، ويبلغ عدد السفن الروسية المشاركة في الحصار حوالي 30، كما أن هناك حوالي 12 سفينة إنزال روسية في البحر الأسود ، لكن أكثر من ثلثها يتم إصلاحها.

وأضاف بيان البحرية الأوكرانية: «لقد تمكنا من حرمان الأسطول الروسي في البحر الأسود من السيطرة بشكل كامل على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، ولكن يظل هناك خطر بشأن قيام الجيش الروسي بعمليات إنزال بالتعاون مع مجموعات موالية له على سواحل أوديسا، لا يزال أمرا محتملا، وبخاصة عند تحسن الطقس في فصل الصيف».